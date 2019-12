Élue meilleure joueuse de l’année 2019 par la WTA, Ashleigh Barty est déjà concentrée sur la saison 2020 qui débutera dans un peu plus d’une semaine. Interrogée sur le prochain Open d’Australie (du 20 janvier au 2 février), la native d’Ispwich s’est dite impatiente : « J’ai déjà hâte d’être devant tous les fans australiens et de faire de mon mieux pour essayer de gagner. Plus je joue en Australie, mieux je me sens. Je suis une joueuse de tennis qui adore jouer à la maison et, évidemment, c’est une excellente occasion pour les joueurs australiens de pouvoir travailler le premier mois de compétition à la maison. Je suis impatiente de pouvoir commencer la compétition ».