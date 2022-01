Facile tombeuse de Madison Keys ce jeudi en demi‐finales de l’Open d’Australie (6–1, 6–3), Ashleigh Barty, gran­dis­sime favo­rite pour décro­cher le titre ce samedi, est revenue en confé­rence de presse sur une perfor­mance quasi parfaite.

« Les condi­tions étaient un peu diffé­rentes de celles que j’avais il y a quelques années. Aujourd’hui (jeudi), je me suis très bien adaptée au match et j’ai pu jouer mon jeu à la perfec­tion. J’ai fait tout ce que je pouvais pour que Keys ne se sente pas à l’aise et j’ai réussi. Dans l’en­semble, c’était un très bon match pour moi et j’es­père que je pourrai conti­nuer avec ce bon senti­ment en finale. »