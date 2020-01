Lauréate du tournoi d’Adélaide ce samedi avec le statut de numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty est arrivée à Melbourne avec le plein de confiance. La tenante du titre à Roland Garros estime qu’elle n’a pas plus de pression de jouer devant ses fans d’autant qu’elle ne lit rien ou presque : « Il est vrai que ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de moi et de mes chances de gagner ici. Pour moi, cela ne veut pas dire qu’il y a une pression supplémentaire, car je ne lis pas les journaux ou les réseaux sociaux, a déclaré la numéro 1 mondiale lors du media day. Je joue chaque tournoi pour donner le meilleur de moi-même. C’est incroyable le soutien et l’affection que j’ai reçus de tout le public australien ces derniers temps. Je sais que chaque jour je vais aller sur le terrain pour jouer mon meilleur tennis et essayer de les récompenser de la meilleure façon. J’ai hâte de débuter. »