Ashleigh Barty devait se méfier d’Elena Rybakina (26e), l’une des joueuses en forme de ce début d’année 2020 avec une finale à Shenzhen et un titre à Hobart. Le début de match est marqué par cinq breaks en six jeux et c’est finalement l’Australienne qui parvient à tirer son épingle du jeu en s’emparant de ce premier set. Derrière, elle prend le service d’entrée de son adversaire avant d’écarter trois balles de debreak dans un jeu très long. La numéro 1 mondiale s’impose finalement 6-3, 6-2 et se qualifie pour les huitièmes de finale. Elle y affrontera Alison Riske ou Julia Goerges.