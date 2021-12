Très proche de la jeune austra­lienne Olivia Gadecki (19 ans, 237e), consi­dérée comme l’avenir du tennis austra­lien et qui a récem­ment refusé de se faire double­ment vacciner pour parti­ciper à l’Open d’Australie sur lequel elle aurait reçu une invi­ta­tion de la part de Tennis Australia, Ashleigh Barty, la numéro une mondiale, a tenu à lui apporter son soutien.

« Je lui ai parlé un peu, mais c’est une adulte et elle a sa propre carrière et elle prend ses propres déci­sions. C’est quelque chose que je lui ai souvent dit. Moi, j’ai grandi et j’ai pris mes propres déci­sions, dont je suis respon­sable, et elle a fait exac­te­ment la même chose. Je ne suis donc pas en mesure d’es­sayer de l’in­fluencer ou de faire quoi que ce soit pour la faire changer d’avis. Je suis ici en tant qu’amie, pour la soutenir et l’aimer et chaque fois que je vois ‘Liv’ (son surnom, ndlr), j’es­saie de rattraper le temps perdu avec elle et nous discu­tons de tout, pas seule­ment de tennis », a lancé l’Australienne avant de réagir à propos du fait que sa jeune compa­triote va perdre près de 90 000 dollars.

« La vie ne se résume pas à l’argent. En fait, c’est très bas dans la liste des prio­rités de chacun. Je pense donc que pour ‘Liv’, il est temps de se recon­necter avec sa famille et ceux qu’elle aime le plus. C’est la déci­sion qu’elle a prise. Je continue à discuter avec elle et mon opinion sur elle ne change pas du tout. Je suis fière d’elle et fière qu’elle ait pris sa déci­sion pour ses raisons – pour ses bonnes raisons – et c’est tout ce que vous pouvez faire – prendre la bonne déci­sion pour vous. »