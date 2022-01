Malgré un sérieux trou d’air dans le deuxième set de sa finale face à Danielle Collins, Ashleigh Barty est parvenue à remporter son tout premier Open d’Australie en deux manches, comme lors de tous ses matchs depuis le début de la quin­zaine. Un troi­sème titre du Grand Chelem devant ses suppor­ters, cela n’a pas vrai­ment de prix pour la numéro une mondiale.

« Je suis un peu décon­certée. J’aimerais remer­cier tous ceux qui travaillent dans les coulisses – il faut un vrai village pour orga­niser un événe­ment comme celui‐ci, ce tournoi a été l’une de mes expé­riences préfé­rées, alors merci beau­coup pour cela. En tant qu’Australienne, la partie la plus impor­tante de ce tournoi est de pouvoir le partager et vous avez été tout simple­ment excep­tion­nels. Ce public est l’un des plus amusants devant lequel j’ai jamais joué – vous m’avez détendu et m’avez forcé à jouer mon meilleur tennis ! Contre une cham­pionne comme Danielle, je me devais d’être à la hauteur aujourd’hui (samedi). C’est un rêve qui se réalise pour moi et je suis si fière d’être austra­lienne, alors merci beau­coup à tous – nous vous verrons la prochaine fois ! »