Dans l’ima­gi­naire collectif, la course au GOAT a très souvent été lié au nombre de titres du Grand Chelem. À tort ou à raison, chacun se fera son avis. Et dans le domaine, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont dépassé Roger Federer avec 22 sacres chacun contre 20 pour le Suisse, parti à la retraite en septembre 2022. Mais pour Boris Becker, le « maestro » aura toujours quelque chose en plus au niveau de l’image, de l’héritage.

« Roger n’a pas été seule­ment l’am­bas­sa­deur du tennis mais celui du sport. Le tennis n’avait rien vu de tel. Il avait la pano­plie complète de l’am­bas­sa­deur. Avec Roger, tout était si parfait, c’était presque trop beau pour être vrai. On ne reverra jamais ça dans le tennis. Il y a le fait de gagner des titres, et il y a le fait de repré­senter son sport, le sport », a insisté la légende alle­mande au micro d’Eurosport.