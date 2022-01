À moins de 24 heures de la finale de l’Open d’Australie entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev, c’est la fameuse tournée des consul­tants qui s’ex­priment un à un sur ce duel parti­cu­liè­re­ment passion­nant. Boris Becker n’a donc pas échappé à la règle en reve­nant sur la person­na­lité des deux champions.

« Pour moi, les deux meilleurs joueurs sont en finale. Pour Nadal, je suis heureux car je suis un grand fan et j’étais inquiet après son opéra­tion. Mais Nadal ne serait pas Nadal s’il n’avait pas une chance de gagner à chaque fois qu’il joue un tournoi. Nadal a gagné son statut au fil des ans. Après les matchs, il dit toujours ce qu’il faut dire. On ne peut pas dire ça de Medvedev, qui est très honnête, et ce n’est pas toujours bon. Mais Daniil a aussi gagné quelques fans ici, surtout avec ses qualités de combattant. »