Sur le plateau d’Eurosport Allemagne, Boris Becker n’a pas été tendre avec Alexander Zverev, surclassé par Denis Shapovalov en huitièmes de finale de l’Open d’Australie. Le consul­tant a reproché à son compa­triote son manque d’im­pli­ca­tion alors qu’il a multi­plié les décla­ra­tions présomp­tueuses avant le début de la saison.

« C’est très déce­vant. Sascha n’a jamais trouvé son jeu, il n’a pas déve­loppé de dyna­misme ni d’agres­si­vité. Dès le début, vous avez eu le senti­ment que Shapovalov avait toujours une longueur d’avance. Le Canadien était plus vif. Je n’avais pas vu Zverev aussi passif depuis très long­temps. Il jouait sur sa ligne de fond en atten­dant une erreur de son adver­saire. On peut perdre et mal jouer, mais il faut quand même faire des efforts et laisser son âme sur le terrain. Ça nous a manqué aujourd’hui. Le rêve de Sascha d’être numéro un mondial après l’Open d’Australie est main­te­nant terminé. Il doit tire un bilan. Il débor­dait de confiance avant, mais il s’est passé quelque chose d’Australie ces dernières semaines ».