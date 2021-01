Qui a dit que « Boum‐Boum » Becker n’a­vait pas de cœur ? Lors du pod­cast d’Eurosport « le jaune de la balle », l’Allemand a défen­du la posi­tion de son ancien pro­té­gé, Novak Djokovic, dont les expli­ca­tions pos­tées sur son compte Instagram n’ont pas com­plè­te­ment suf­fi à éteindre la polé­mique avec les auto­ri­tés australiennes.

« Les points que Djokovic a notés étaient abso­lu­ment justes et légi­times. Vous avez le sen­ti­ment que Djokovic peut faire ce qu’il veut, il rece­vra tou­jours beau­coup de cri­tiques. Dans ce cas, vrai­ment injus­ti­fiées. Il a essayé de défendre les joueurs et de créer des condi­tions équi­tables pour tout le monde mais a été vive­ment cri­ti­qué, même par le pre­mier ministre du pays. Je pense que c’est vital pour l’Australie et sur­tout Melbourne que les joueurs viennent ici. Le pays et la ville en béné­fi­cient, et il faut alors trai­ter les joueurs de manière plus juste et plus res­pec­tueuse. »