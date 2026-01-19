Lors d’une interview accordée au média espagnol AS, Boris Becker a donné son avis sur la domination sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Je pense que c’est une rivalité très saine. Nous parlons de deux personnalités complètement différentes, de styles différents, en tout. Ils ne pourraient pas être plus différents l’un de l’autre, et c’est ce qui rend cette rivalité très passionnante. Je me souviens que Nadal et Djokovic se sont affrontés une cinquantaine de fois, Djokovic et Federer aussi, et vous aviez un trio qui s’affrontait pratiquement dans tous les grands tournois et personne ne s’en lassait. Je ne pense donc pas qu’il y ait de risque de se lasser d’une finale Sinner‐Alcaraz. Et on ne peut pas les blâmer »
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 12:49