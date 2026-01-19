Lors d’une inter­view accordée au média espa­gnol AS, Boris Becker a donné son avis sur la domi­na­tion sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Je pense que c’est une riva­lité très saine. Nous parlons de deux person­na­lités complè­te­ment diffé­rentes, de styles diffé­rents, en tout. Ils ne pour­raient pas être plus diffé­rents l’un de l’autre, et c’est ce qui rend cette riva­lité très passion­nante. Je me souviens que Nadal et Djokovic se sont affrontés une cinquan­taine de fois, Djokovic et Federer aussi, et vous aviez un trio qui s’af­fron­tait prati­que­ment dans tous les grands tour­nois et personne ne s’en lassait. Je ne pense donc pas qu’il y ait de risque de se lasser d’une finale Sinner‐Alcaraz. Et on ne peut pas les blâmer »