Entraîneur de Novak Djokovic de 2013 à 2016, Boris Becker s’est exprimé sur l’af­faire qui secoue l’Australie et le monde du tennis en général. Et contre toute attente, l’Allemand ne soutient pas son ancien poulain et lui reproche même de commettre une erreur en ne faisant pas vacciner.

« En tant qu’an­cien entraî­neur, je suis si proche de Novak Djokovic que je le consi­dère presque comme un membre de la famille. Mais comme dans toutes les familles, il y a parfois des désac­cords. Et à cette occa­sion, je pense qu’il fait une grosse erreur en ne se faisant pas vacciner. C’est une erreur qui menace ce qui reste de sa carrière et ses chances de devenir le plus grand joueur de tous les temps. Je me suis assis quatre fois dans son box lors­qu’il a remporté l’Open d’Australie, et je suis donc parfai­te­ment conscient de ses grandes forces en tant qu’in­croyable compé­ti­teur. Je pense égale­ment qu’il a un grand carac­tère qui peut faci­le­ment être incompris. »