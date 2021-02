C’est désor­mais offi­ciel, nous aurons droit ce dimanche à une affiche inédite pour une finale de Grand Chelem, entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev. Un duel bien dif­fi­cile à pro­nos­ti­quer entre le numé­ro 1 mon­dial, double tenant du titre et 8 fois vain­queur du tour­noi, et le numé­ro 4, qui reste sur 20 vic­toires consé­cu­tives sur le cir­cuit (dont 12 top 10 mon­dial). Mais pour Boris Becker, légende du ten­nis et ancien coach du Serbe, il ne fait aucun doute que le « Djoker » est favo­ri. Même s’il ne pou­vait craindre pire adver­saire pour le titre.

« Si vous aviez deman­dé à Djokovic qui il aurait pré­fé­ré affron­ter en finale, il vous aurait répon­du Tsitsipas. Medvedev joue de manière trop impré­vi­sible et reste sur une incroyable série de vic­toires. Il est clai­re­ment le joueur en forme du moment mais devant lui se pré­sen­te­ra l’oc­tuple vain­queur du tour­noi aus­tra­lien. Novak Djokovic est le grand favo­ri pour le titre, mais Medvedev est l’ad­ver­saire le plus dif­fi­cile qu’il pou­vait avoir en finale », a expli­qué l’ex­pert d’Eurosport.