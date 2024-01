« Je ne me suis pas senti au mieux de ma forme ces dernières semaines. C’est parfois frus­trant de voir les erreurs inha­bi­tuelles que je commets », a déclaré Novak Djokovic, auteur d’un début d’Open d’Australie poussif.

Son ancien entraî­neur, Boris Becker, a donné son avis au micro d’Eurosport sur l’état de forme du Serbe et sa frus­tra­tion actuelle.

« Il a été honnête sur le fait qu’il n’est pas encore en forme et qu’il ne joue pas son meilleur tennis. Mais il exige la plus grande atten­tion de la part de sa box et, bien sûr, le soutien tactique adéquat. Parfois, c’est diffi­cile à comprendre s’il a été bon mais qu’il n’est pas satis­fait. C’est un perfec­tion­niste né qui veut toujours jouer un tennis parfait, ce qui est toujours un défi pour un entraîneur. »