La per­for­mance de Novak Djokovic lors de la finale de l’Open d’Australie face à Daniil Medvedev fait cou­ler beau­coup d’encre, tant la démons­tra­tion du numé­ro 1 mon­dial a été sévère pour le Russe. Il faut dire que « Nole » a eu l’emprise tac­tique et men­tale sur son adver­saire tout au long du match, ne lais­sant fina­le­ment au numé­ro 3 mon­dial que rare­ment la pos­si­bi­li­té de s’ex­pri­mer plei­ne­ment. Cette per­for­mance n’est pas pas­sée inaper­çue de Boris Becker, qui se montre élo­gieux envers Novak :

« Ce que nous avons vu était une mas­ter­class men­tale et tac­tique de la part du Serbe, et les jeunes joueurs n’ont pour le moment tout sim­ple­ment pas la même matu­ri­té. Le génie de Novak Djokovic s’est mani­fes­té dans les moments clés de la finale, en étant capable de ver­rouiller son jeu au moment où il en avait le plus besoin ».