Lors d’un point presse réalisé pour le compte d’Eurosport, Boris Becker s’est exprimé au sujet du trou d’air que Zverev a pu connaître au service. L’ancien champion allemand a expliqué que cela lui rappelait des souvenirs et qu’il ne fallait pas s’inquiéter plus que ça : « J’ai aussi très mal servi pendant un an de ma carrière et Ivan Lendl n’a jamais eu de coup droit pendant un an aussi. Ce n’est pas rare et exceptionnel dans une carrière de connaitre ce genre de passage à vide. Souvent, cela n’a rien à voir avec le tennis. Les joueurs ne sont pas des ordinateurs et c’est aussi le cas avec Zverev. Ils ont des sentiments, ressentent des émotions. Si quelque chose ne va pas très bien dans votre vie privée, cela affecte souvent votre niveau sur le court de tennis. Vous ne pouvez pas avoir oublié votre geste du service du jour au lendemain.«