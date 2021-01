Dans une inter­view accor­dée à Lematin.ch, la joueuse suisse d’origine slo­vaque évoque les dif­fi­cul­tés de com­men­cer un tour­noi après une mise en qua­ran­taine dans un 20 mètres carré :

« Ça va être très com­pli­qué. Il ne fau­dra pas s’attendre à du haut niveau. J’ai d’ailleurs réflé­chi à l’é­ven­tua­li­té de me reti­rer de ce tour­noi de pré­pa­ra­tion pour m’entraîner à la place. Mais je me suis dit fina­le­ment qu’un match, même per­du, était utile avant d’attaquer un Grand Chelem. Le plus com­pli­qué dans tout ça, c’est le risque de bles­sure. Le public ne se rend peut‐être pas compte que, pour jouer à haut niveau, nos muscles et nos ten­dons doivent être condi­tion­nés. 14 jours d’arrêt, c’est énorme. Moi, je ne m’accorde une pause aus­si longue qu’une seule fois dans l’année, en vacances. Et quand je reprends, j’ai l’impression de devoir recom­men­cer à zéro. »