La Suissesse dénote un peu sur le circuit WTA. Devenu maman, elle a débuté un comme‐back en jouant sur le circuit secon­daire. Et cette expé­rience, Belinda l’a vrai­ment apprécié.

« Je pense que vous ne pouvez pas simple­ment être absent pendant un an et demi et penser que vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêtés. Je pense qu’il y a certai­ne­ment quelque chose à construire. Évidemment, je pense que le plus impor­tant pour moi était de voir et de tester mon corps, de tester aussi, vous savez, de jouer des matchs consé­cu­tifs, et évidem­ment d’es­sayer de jouer un peu sur les tour­nois infé­rieurs et aussi de retra­vailler mon clas­se­ment. Au final, j’ap­précie cette situa­tion. C’est très discret. Il n’y a pas de cirque autour de quoi que ce soit (sourire). C’est juste sympa. C’est juste le court de tennis. Vous jouez un match et vous retournez à l’hôtel. C’est cool (sourire) »