Open d'Australie

Ben Shelton, avant d’affronter Valentin Vacherot au 3e tour : « Son parcours prouve que le tennis est un sport très mental »

Jean Muller
Par Jean Muller

La réus­site de Valentin Vacherot ne surprend plus personne et d’ailleurs le Monégasque qualifié pour le 3ème tour confirme son statut. Un statut qui n’étonne pas son futur adver­saire Brian Shelton.

« Je pense que cela montre simple­ment que, vous savez, le tennis est un sport très mental, et que la diffé­rence de niveau entre les joueurs qui parti­cipent aux chal­len­gers et ceux qui sont au sommet mondial n’est pas énorme. Je l’ai affronté lors d’un des premiers chal­len­gers auxquels j’ai parti­cipé, et nous avons livré une véri­table bataille.Même depuis qu’il était à l’uni­ver­sité, il a toujours été un problème. Je ne suis pas surpris de le voir dans le top 100 et d’ob­tenir d’ex­cel­lents résul­tats sur le circuit. Je pense qu’il a beau­coup d’ atouts. Je pense qu’il est très fort physi­que­ment. Je pense que c’est un adver­saire coriace. Oui, je pense que c’est un excellent match pour le troi­sième tour » a déclaré l’Américain qui réussit un début de tournoi très satisfaisant.

Il est clair que son duel face à Vacherot sera une des très belles affiche du 3ème tour.

Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 08:54

