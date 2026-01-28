Ben Shelton va commencer à faire des cauchemars de Jannik Sinner.
Déjà surclassé par l’Italien en demi‐finales de l’édition 2025 de l’Open d’Australie, l’Américain a subi plus ou moins le même sort, ce mercredi, cette fois au stade des quarts de finale à Melbourne (6−3, 6–4, 6–4, en 2h25).
Pourtant, lors de son passage en conférence de presse d’après match, l’actuel 7e joueur mondial a affiché une confiance et une détermination sans faille. Ce qui est un excellent signe pour la suite de sa carrière.
« Je pense que mon niveau s’est amélioré, que je m’améliore de plus en plus et que je suis beaucoup moins limité. Je pense que ce jeu prend du temps, et les résultats ne viennent pas toujours quand on le souhaite. Vous savez, j’en arrive maintenant à un point où je suis bloqué par le défi le plus difficile du jeu dans l’ensemble, et je pense que je suis sur le point de tout mettre en place. Je pense qu’il suffit d’une seule fois où j’y arrive pour me permettre de franchir le cap. Ça a toujours été comme ça pour moi. Je ne suis certainement pas découragé par une performance comme celle‐ci, mais vous savez, je veux me voir prendre l’avantage et voir ce que je peux faire à partir de là dans un match plutôt que de prendre du retard simplement parce que je sais comment je me sens quand je prends l’avantage dans les tournois du Grand Chelem. J’ai l’impression, vous savez, d’être intouchable. Je vous garantis que les autres joueurs au sommet ressentent exactement la même chose. Donc, pour moi, je pense que c’est une question de temps et de travail, il suffit d’essayer de rassembler toutes les pièces du puzzle, car je ne suis pas encore au complet, mais je sens que je deviens de plus en plus complet. »
Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 14:14