Ben Shelton va commencer à faire des cauche­mars de Jannik Sinner.

Déjà surclassé par l’Italien en demi‐finales de l’édi­tion 2025 de l’Open d’Australie, l’Américain a subi plus ou moins le même sort, ce mercredi, cette fois au stade des quarts de finale à Melbourne (6−3, 6–4, 6–4, en 2h25).

Pourtant, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, l’ac­tuel 7e joueur mondial a affiché une confiance et une déter­mi­na­tion sans faille. Ce qui est un excellent signe pour la suite de sa carrière.

« Je pense que mon niveau s’est amélioré, que je m’amé­liore de plus en plus et que je suis beau­coup moins limité. Je pense que ce jeu prend du temps, et les résul­tats ne viennent pas toujours quand on le souhaite. Vous savez, j’en arrive main­te­nant à un point où je suis bloqué par le défi le plus diffi­cile du jeu dans l’en­semble, et je pense que je suis sur le point de tout mettre en place. Je pense qu’il suffit d’une seule fois où j’y arrive pour me permettre de fran­chir le cap. Ça a toujours été comme ça pour moi. Je ne suis certai­ne­ment pas décou­ragé par une perfor­mance comme celle‐ci, mais vous savez, je veux me voir prendre l’avan­tage et voir ce que je peux faire à partir de là dans un match plutôt que de prendre du retard simple­ment parce que je sais comment je me sens quand je prends l’avan­tage dans les tour­nois du Grand Chelem. J’ai l’im­pres­sion, vous savez, d’être intou­chable. Je vous garantis que les autres joueurs au sommet ressentent exac­te­ment la même chose. Donc, pour moi, je pense que c’est une ques­tion de temps et de travail, il suffit d’es­sayer de rassem­bler toutes les pièces du puzzle, car je ne suis pas encore au complet, mais je sens que je deviens de plus en plus complet. »