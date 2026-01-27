Vainqueur d’un Casper Ruud un peu trop atten­tiste en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, Ben Shelton a confirmé son statut d’out­sider mais aussi de joueur agressif.

En confé­rence de presse, l’Américain s’est livré à un vrai bilan de compé­tences à quelques heures de retrouver Jannik Sinner pour une place dans le dernier carré.

« J’ai réussi des volées que j’au­rais ratées aupa­ra­vant, c’est parce que j’ai beau­coup plus confiance en mon jeu que par le passé. Je prends de bonnes déci­sions, donc je n’ai pas besoin de me préci­piter et de frapper trop fort la balle. Je monte au filet au bon moment, sur les bons coups, en choi­sis­sant les bons instants, et c’est ainsi que je gagne beau­coup de points. Je pense que mes prises de déci­sions aujourd’hui ont été très claires, très justes. Mon jeu est très diffé­rent. La manière dont je varie le rythme depuis le fond n’a plus rien à voir. Mon jeu en retour s’est aussi beau­coup amélioré. Il y a un an, je n’étais pas à l’aise pour rester sur le revers, inca­pable de placer beau­coup de retours en jeu, je devais beau­coup utiliser le slice pour pouvoir renvoyer la balle. Maintenant, j’ar­rive à un point où je sens que je suis en ‘mode mur’, inca­pable de rater un retour. C’est un aspect qui m’aide énor­mé­ment, car vous devez déployer un tennis agressif pour battre les meilleurs. »

Pour rappel, Shelton et Sinner se sont déjà affrontés à neuf reprises, pour une seule victoire du premier, c’était à l’oc­ca­sion de leur premier duel, en 2023 à Shanghaï. Une petite éternité.