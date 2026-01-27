Vainqueur d’un Casper Ruud un peu trop attentiste en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, Ben Shelton a confirmé son statut d’outsider mais aussi de joueur agressif.
En conférence de presse, l’Américain s’est livré à un vrai bilan de compétences à quelques heures de retrouver Jannik Sinner pour une place dans le dernier carré.
« J’ai réussi des volées que j’aurais ratées auparavant, c’est parce que j’ai beaucoup plus confiance en mon jeu que par le passé. Je prends de bonnes décisions, donc je n’ai pas besoin de me précipiter et de frapper trop fort la balle. Je monte au filet au bon moment, sur les bons coups, en choisissant les bons instants, et c’est ainsi que je gagne beaucoup de points. Je pense que mes prises de décisions aujourd’hui ont été très claires, très justes. Mon jeu est très différent. La manière dont je varie le rythme depuis le fond n’a plus rien à voir. Mon jeu en retour s’est aussi beaucoup amélioré. Il y a un an, je n’étais pas à l’aise pour rester sur le revers, incapable de placer beaucoup de retours en jeu, je devais beaucoup utiliser le slice pour pouvoir renvoyer la balle. Maintenant, j’arrive à un point où je sens que je suis en ‘mode mur’, incapable de rater un retour. C’est un aspect qui m’aide énormément, car vous devez déployer un tennis agressif pour battre les meilleurs. »
Pour rappel, Shelton et Sinner se sont déjà affrontés à neuf reprises, pour une seule victoire du premier, c’était à l’occasion de leur premier duel, en 2023 à Shanghaï. Une petite éternité.
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 10:38