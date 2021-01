Avec le temps, Elliot Benchetrit pourra peut-être en rire. Pour l’instant, son « aventure » à Doha suite au contrôle positif de son adversaire Denis Kudla ressemble vraiment à une mauvaise blague. Cela traduit aussi un vrai souci en terme de rapidité des tests au Qatar. Un « phénomène » qui avait notamment rendu presque fou Marc Gicquel dernièrement.

Elliot s’est donc logiquement exprimé sur ce qu’il se passe là-bas, il l’a fait chez nos confrères de Tennis Majors : « Le but d’un test est d’avoir les informations à l’avance pour ne pas mettre en danger l’arbitre, l’adversaire ou simplement toutes les personnes que le joueur a pu rencontrer avant ou après son match. Nous utilisons les ascenseurs de service pour le personnel afin de ne pas rencontrer de clients. Et pas mal d’acteurs soupçonnent que le personnel de l’hôtel, qui n’est pas testé aussi régulièrement que nous, est la cause d’infection pour certains joueurs. C’est pourquoi de plus en plus de joueurs sont testés positifs » expliqué le Niçois avantt de préciser : « Avant d’arriver à Doha, chaque joueur devait faire un test dans son pays et nous avons également fait un second test en arrivant ici. Pour Kudla, c’était le troisième test, il est donc presque certain qu’il n’a pas été testé positif avant d’arriver ici et qu’il a été infecté à Doha. »