Belinda Bencic (7e) est passée complètement à côté de son troisième tour face à Anett Kontaveit (31e). La Suissesse a d’abord encaissé neuf jeux de suite avant de débloquer son compteur et sauver l’honneur. L’Estonienne, jamais inquiétée pendant la rencontre avec aucune balle de break à sauver et seulement neuf points perdus sur ses mises en jeu, a déroulé son tennis pour l’emporter 6-0, 6-1 en seulement 49 minutes. Qualifiée pour les huitièmes de finale pour la quatrième fois de sa carrière en Grand Chelem, elle visera un premier quart face à Iga Swiatek qui a écarté Donna Vekic (7-5, 6-3).

No greater feeling !

Kontaveit celebrates after a sublime performance against Bencic. She'll face the winner of Vekic/Swiatek in the round of 16.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/8zhwK6T0Tz

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020