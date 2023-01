Le capi­taine de l’équipe de Fed Cup est présent en Australie. Pour nos confrères de l’Equipe, il est revenu sur la perfor­mance de Caroline Garcia. Son analyse est limpide et confirme que Caro devra savoir être patiente et comba­tive si elle veut aller loin dans le tournoi.

« Caroline doit accepter que quels que soient leur clas­se­ment ou leur niveau, ces filles ont gagné trois ou quatre matches et sont donc en confiance elles aussi. Elles jouent bien, donc rien ne sera facile. Ce sera à Caro de trouver des solu­tions avec son jeu en accep­tant cette diffi­culté. Sans que ça la tende, ni la rende nerveuse. Il n’y a plus d’his­toire de clas­se­ment ou autre. Il faut gagner le match et passer à la suite »

Au prochain tour, Caroline Garcia sera opposée à la Polonaie Magda Linette (45ème). La Française mène 1 à 0 dans leurs confrontations.