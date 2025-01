Nouveau recordman des aban­dons, après avoir jeté l’éponge contre Ben Shelton en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, Gaël Monfils a été défendu par le jour­na­liste Benoît Maylin au cours de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax.

« Il faut quand même imaginer que ce mec a une malfor­ma­tion du genou depuis l’ado­les­cence à cause de sa crois­sance. Il s’est battu en perma­nence pour ne pas avoir d’in­flam­ma­tions au niveau du genou. Et imaginez avec son tennis, cette élas­ti­cité demandée à son corps pour jouer ces matchs en défense. Si on doit mettre une ‘claque’ à Gaël, c’est peut‐être dans cette façon de jouer, qui est son tennis, mais qui demande telle­ment à son corps que petit à petit, il n’ar­ri­vait pas à finir ses saisons ou il était souvent blessé. Bien sûr qu’on peut compter les aban­dons… mais le mec est cuit ! Si on regarde ce tournoi, Sinner nous a fait peur avec la chaleur. Les varia­tions de tempé­ra­ture et de climat peuvent être terribles à l’Open d’Australie. Nous on ne les voit pas, tran­quille dans notre canapé en train de regarder les matchs. Il était cuit, c’est tout, il n’y a pas besoin d’aller cher­cher des explications »