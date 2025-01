« Ne vous laissez pas berner. Ce n’est pas la première fois que nous voyons ce genre de chose », a déclaré John McEnroe lorsque Novak Djokovic, blessé à la cuisse gauche, a pris un temps mort médical contre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’Open d’Australie, avant d’af­fi­cher un niveau de jeu impres­sion­nant et de s’im­poser en quatre sets.

Dans une chro­nique publiée par l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a donné son avis, à sa manière, sur les stra­ta­gèmes utilisés par l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« Non mais sérieux Djokovic, quel fourbe, quel vicieux, à t’embrouiller les matchs, à prendre des pauses quand il est mené deux sets zéro. Oh le sour­nois ! Et ses bles­sures en Australie : là, c’est le pompon ! Là‐bas, il est tout le temps aux portes de la mort, déchiré de partout. Et bizar­re­ment, il gagne quand même. Thiem, Fritz, et j’en passe et des meilleurs. Là, Alcaraz… Ils se sont tous fait avoir. Car oui, Djokovic joue là‐dessus, sur ses défaillances physiques. Et pour­tant, au tennis où le mental est prépon­dé­rant, on apprend à dissi­muler sa souf­france, à surtout ne jamais montrer ses faiblesses. Djokovic, lui, fait l’in­verse, il ne dissi­mule rien, et c’est machia­vé­li­que­ment intel­li­gent. L’adversaire est auto­ma­ti­que­ment aimanté, il cogite. ‘La bête est blessée, il va aban­donner ?’ L’adversaire se foca­lise sur Novak au lieu de se concen­trer sur son jeu. Il est tombé dans la piège, Djokovic est rentré dans sa tête. Est‐ce que ça fait de lui un tricheur ? Non. Et même si certains trouvent ça déloyal, Djokovic s’en fiche, ça fait partie du jeu. Aux autres de ne se pas faire grignoter le cerveau, n’est‐ce pas Carlos ? »