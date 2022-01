Matteo va affronter Rafael Nadal et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il aborde ce duel avec une grosse notion de plaisir. Une approche qui risque de lui permettre de jouer son meilleur tennis. Avec sa filière courte, Matteo peut évidem­ment faire plus que gêner le Majorquin.

« Après deux ans et demi, jouer à nouveau contre quel­qu’un qui n’a pas besoin d’être présenté, c’est chouette. Je l’ai vu telle­ment de fois dans ce tournoi et dans d’autres, je les aussi tout le temps encou­rager. Alors l’af­fronter en demi‐finale sur le Rod Laver, c’est quelque chose dont je rêvais quand j’étais gamin. Cela dit, main­te­nant je veux vrai­ment gagner ce match. Je sais que je peux le faire. Ça va être très diffi­cile. Mais je suis en demi‐finale d’un Grand Chelem pour la troi­sième fois, et ça veut dire que j’ai le niveau pour le faire. Je veux aller plus loin. »