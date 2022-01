Largement dominé par Rafael Nadal dans les deux premières manches, Matteo Berrettini a élevé le niveau ensuite pour emmener l’Espagnol dans un quatrième set. L’Italien a enchaîné 23 points (!) sur son service du milieu du troi­sième set jusqu’à qu’il se fasse breaker dans la quatrième manche. En confé­rence de presse, le 7e mondial a voulu retenir cette belle réac­tion malgré la défaite.

« Mon niveau de tennis était vrai­ment élevé dans les deux derniers sets. Je ne dis pas qu’il avait du mal, mais il fallait qu’il joue son meilleur tennis. Je n’ai rien à dire sur mes troi­sième et quatrième sets. Je pense que c’était un très bon combat. Je jouais du bon tennis et lui aussi. Je pense que c’était aussi amusant à regarder. J’ai pris du plaisir. En revanche, deux premiers sets n’étaient pas ce à quoi je m’at­ten­dais, ce que j’at­ten­dais de moi‐même. Je n’avais pas la bonne atti­tude et le bon état d’es­prit pour plein de raisons. »