Il aura souf­fert, mais Matteo Berrettini sera bel et bien au rendez‐vous des 16èmes de finale de l’Open d’Australie. En grande forme depuis son arri­vée à Melbourne avec des vic­toires face à Monfils, Bautista Agut et sur­tout Thiem en ATP Cup (une seule défaite, contre Medvedev), l’Italien ne s’at­ten­dait peut‐être pas à être aus­si embê­té par le jeune Tchèque Tomas Machac, 20 ans et 199ème mon­dial. Vainqueur en 4 sets (6–3, 6–2, 4–6, 6–3), le numé­ro 10 mon­dial a ensuite été inter­ro­gé en confé­rence de presse sur le chan­ge­ment de dimen­sion qui a mar­qué sa car­rière depuis sa révé­la­tion à l’US Open 2019.

« En 2019, je dis tou­jours que tout s’est pas­sé si vite que je n’a­vais même pas le temps de réa­li­ser. J’appréhendais juste match par match, tour­noi après tour­noi. Je n’a­vais aucun réel objec­tif, pour être hon­nête. Je n’é­tais pas en train de me dire : « Maintenant je joue pour les ATP Finals, main­te­nant je joue pour le top 10 »… Je jouais juste. Je frap­pais juste des coups droits et des ser­vices. Mais je pense qu’en 2020 j’ai réa­li­sé ce qui s’est pas­sé, et main­te­nant j’ai beau­coup appris de ce qui s’est pas­sé. On peut dire que je suis plus mature vis‐à‐vis du ten­nis, voire même que je suis plus sage. Alors cela reste du ten­nis, donc cela dépend tou­jours de peu de choses mais je pense être main­te­nant un meilleur joueur. »