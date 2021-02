Matteo Berrettini s’est fait peur face à Karen Kachanov. Alors qu’il menait 2 manches à rien, le numé­ro 10 mon­dial s’est bles­sé aux abdo­mi­naux en fin de 3ème manche. Concluant mal­gré tout le match dans la dou­leur, il s’im­pose fina­le­ment 7–6 (1), 7–6 (5), 7–6 (5), pro­fi­tant des trop nom­breuses fautes directes du Russe. Mais alors que sa par­ti­ci­pa­tion aux 8èmes de finale face à Stefanos Tsitsipas (n°6) sem­blait com­pro­mise, l’Italien a tenu à ras­su­rer à l’is­sue de son match.

« Je vais bien. Je suis content de ma vic­toire. Je res­sens vrai­ment quelque chose, mais je ne sais tou­jours pas ce que c’est. J’ai eu des trai­te­ments, fait tout ce que je pou­vais faire, nous ver­rons com­ment je me réveille demain matin. » Avant de déjà se pro­je­ter son pro­chain tour face au Grec : « Ce sera un match dif­fi­cile, il est jeune mais a déjà beau­coup gagné et joué de grands matchs. J’ai per­du deux fois dans des matchs très ser­rés (en qua­li­fi­ca­tions de l’US Open 2017 et à l’Open d’Australie 2019, ndlr). Nous nous connais­sons bien et nous sommes sou­vent entraî­nés ensemble. Je serai prêt, je n’au­rai pas à inven­ter qui sait quoi. Nous jouons de manière assez simi­laire, celui qui joue­ra le mieux les points impor­tants l’emportera. »

En tous cas, le rendez‐vous est pris pour ce lundi.