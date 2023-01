Matteo Berrettini a fait preuve d’une grande classe en confé­rence de presse, quelques minutes après sa défaite au super tie‐break du cinquième set et après cinq heures de jeu contre Andy Murray, au 1er tour de l’Open d’Australie.

« Je me sens fatigué. Mais je n’ai pas perdu pour cette raison. Je me sentais très bien dans la cinquième. Mes jambes étaient un peu lourdes, mais ce n’est pas la raison de ma défaite. C’est incroyable ce qu’Andy est capable de faire après tant d’opé­ra­tions et tous les kilo­mètres qu’il a parcourus dans sa vie. C’est impres­sion­nant. Cela montre à quel point il aime le jeu et ce genre de matches. C’est un grand cham­pion. C’était un plaisir de jouer contre quel­qu’un comme lui dans une atmo­sphère comme celle‐ci. Malheureusement, le match n’était pas pour moi. »