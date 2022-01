Comme Matteo Berrettini un jour plus tôt, Jannik Sinner a rallier les quarts de finale de l’Open d’Australie ce lundi grâce à une victoire convain­cante contre Alex de Minaur.

La dernière fois que l’Italie comp­tait deux joueurs à ce stade de la compé­ti­tion dans un tournoi du Grand Chelem, c’était en 1973 à Roland‐Garros avec Paolo Bertolucci et Adriano Panatta. 49 ans plus tard, Berrettini et Sinner écrivent eux aussi l’his­toire du tennis italien.

Ces deux joueurs âgés respec­ti­ve­ment de 25 et 20 ans risquent de faire le bonheur de la « Botte » pendant encore de très longueurs années.

Pour rappel, Berrettini va affronter Gaël Monfils pour une place dans le dernier carré, et Sinner le vain­queur du duel entre Stefanos Tsitsipas et Taylor Fritz.