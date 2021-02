Alors qu’il devait affron­ter Stefanos Tsitsipas en hui­tièmes de finale de l’Open d’Australie ce lun­di, Matteo Berrettini a déci­dé de décla­rer for­fait en rai­son d’une dou­leur aux abdo­mi­naux appa­rue lors de son der­nier duel face à Karen Khachanov. Le joueur ita­lien a recon­nu en confé­rence de presse qu’il aurait même pu aggra­ver cette bles­sure s’il était entré sur le court, tout en rap­pe­lant l’im­por­tance du côté pro­fes­sion­nel de la situation.

« J’ai été bles­sé lors du der­nier match. J’ai sen­ti quelque chose dans mon ventre et je pen­sais que ce n’é­tait pas quelque chose de vrai­ment impor­tant, mais le len­de­main, quand je me suis réveillé, j’ai sen­ti que c’é­tait le cas. J’ai donc par­lé aux méde­cins et ils ont dit que ça pou­vait être bien pire si je conti­nuais à tirer des­sus. Cela ne vaut donc pas la peine d’es­sayer. Et pour battre des joueurs comme Tsitsipas, il faut être au top. Je pense que ce n’est pas pro­fes­sion­nel de jouer quand on n’est pas à 100% », a décla­ré le 10e joueur mon­dial qui vise peut‐être un joueur en particulier…