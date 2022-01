De passage en confé­rence de presse suite à sa défaite face à Rafael Nadal en demi‐finale de l’Open d’Australie, Matteo Berrettini s’est montré très lucide. Même s’il recon­nait avoir eu du mal à s’adapter aux condi­tions avec le toit fermé, l’Italien a préféré insister sur la supé­rio­rité de son adversaire.

« Il suffit de regardez les chiffres. Je ne sais pas combien de demi‐finales Rafa a joué, mais je savais qu’il avait plus d’ex­pé­rience dans ce domaine. C’était la première fois que je jouais avec le toit. C’était des condi­tions diffé­rentes. J’ai eu du mal. Au début je n’ar­ri­vais pas vrai­ment à trouver le rythme, et les condi­tions étaient un peu diffé­rentes. Il m’a fallu un certain temps pour m’adapter, mais en même temps Rafa jouait vrai­ment bien. J’ai donc appris que vous devez être prêt à tout moment, et je l’ap­prends chaque jour depuis que j’ai commencé à jouer au tennis, un sport où vous devez être capable de vous adapter à tout ce qui se passe sur le court. Aujourd’hui (vendredi), il était juste bien meilleur que moi. Mais comme je l’ai dit, c’était quand même un bon tournoi. J’ai beau­coup de choses que je peux améliorer et beau­coup de choses que j’ai bien faites. Je suis fier de ce que j’ai fait. Mais je pense que dans un sens, c’est bien que je puisse encore m’améliorer. »