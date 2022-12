Stoppé trois fois par Novak Djokovic en Grand Chelem lors de la saison 2021 et par Rafael Nadal en demi‐finales de l’Open d’Australie 2022 (et au même stade de la compé­ti­tion lors de l’US Open 2019), Matteo Berrettini espère avoir tiré les ensei­gne­ments de ces défaites douloureuses.

« Je pense que c’est aussi une ques­tion d’ex­pé­rience. Plus vous jouez contre eux, plus vous apprenez à les battre. Quand j’ai joué contre Novak à Wimbledon, je pense que c’était sa 30e finale en Grand Chelem. C’était ma première. Il est évident que c’est aussi un grand joueur, donc ce n’était pas une tâche facile .Je me suis senti, et je me sens toujours, très honoré de jouer contre eux. J’espère que la prochaine fois, je gagnerai. Je me sens plus confiant et je fais de longs parcours dans les tour­nois du Grand Chelem », a déclaré l’Italien à l’Associated Press, dans des propos rapportés par Ubitennis.