Comme quasi­ment tous les joueurs et joueuses qui se sont présentés en confé­rence de presse ce jeudi, Matteo Berrettini a été ques­tionné sur le trai­te­ment réservé à Novak Djokovic à son arrivée à l’aé­ro­port de Melbourne. Et même s’il comprend le senti­ment des locaux, l’Italien se sent mal pour Nole.

« Il est clair que j’ai de la sympa­thie pour Novak. Personne ne voudrait se retrouver dans une telle situa­tion. Je ne sais pas combien d’heures il a été retenu, mais ce n’est pas agréable d’être dans ce genre de situa­tion. En même temps, je peux comprendre pour­quoi les Australiens se sentent ainsi, je pense que Melbourne a connu les quaran­taines les plus longues du monde, donc je peux comprendre les gens. C’est une situa­tion très compli­quée à commenter. »