Après avoir eu sa chance dans le premier set lors d’un tie‐break inter­mi­nable avec une balle de set à 7 points à 6, le Français a eu un vrai coup de mou.

Au début du 3e set, alors qu’il servait, Coco est carré­ment tombé au sol et on a vrai­ment craint le pire, c’est à dire l’abandon immédiat.

Moutet landed wrongly on his leg and picked up an injury. The play conti­nues though. pic.twitter.com/W3zMeFBn9O