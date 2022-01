Ons Jabeur n’a pas pu disputer son 1er tour à l’Open d’Australie. Contrainte d’aban­donner vendredi dernier après son premier set perdue en quarts de finale à Sydney contre Anett Kontaveit, la Tunisienne n’a pas pu se remettre de sa bles­sure au dos assez vite. Elle a annoncé son forfait sur ses réseaux sociaux.

« Je me suis blessée au dos à Sydney la semaine dernière. J’ai tout essayé pour être prête et je pensais que je pour­rais récu­pérer à temps pour jouer. Malheureusement, la douleur est toujours présente et jouer dans ces condi­tions pour­rait mettre en danger ma saison », a expliqué Jabeur.