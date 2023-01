Grâce à sa fantas­tique remontée contre Pablo Carreno Busta au 2e tour de l’Open d’Australie, Benjamin se retrouve virtuel­le­ment 42e mondial (son meilleur clas­se­ment), juste devant Richard Gasquet. A moins qu’Ugo Humbert atteigne les demi‐finales de l’Open d’Australie, Benjamin Bonzi sera donc le nouveau numéro 1 fran­çais après le tournoi.

En confé­rence de presse, le joueur de 26 ans n’avait pas l’air très ému par cette nouvelle.

« Ok. Cool ! (silence) Non, mais c’est bien (sourire). C’est anec­do­tique. Ce n’est pas l’in­for­ma­tion qui me concerne le plus aujourd’hui. Je préfère être au troi­sième tour, me concen­trer sur la suite. Si je passe numéro 1, c’est très bien, mais il y a encore la suite après », a déclaré Bonzi, qui affron­tera l’Australien Alex de Minaur au 3e tour samedi.