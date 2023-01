Libéré de prison il y a seule­ment quelques jours, Boris Becker n’a pas mis long­temps à retrouver un rôle de consul­tant sur Eurosport pour l’Open d’Australie d’au­tant que l’his­toire est en marche.

Interrogé sur Novak Djokovic qu’il connaît très bien pour l’avoir entraîné de 2014 à 2016, l’an­cien numéro un mondial pense que son ancien poulain va voir beau­coup de pres­sion à Melbourne.

« Ce ne sera pas un tournoi facile. Les attentes sont élevées et Novak veut égaler le record de Nadal en Grand Chelem. De plus, il me semble qu’il a une sorte de problème à la jambe et qu’il n’est proba­ble­ment pas prêt à 100%. Au fond, Novak veut être le joueur de tennis le plus titré de l’his­toire. Et il faut que ce soit clair pour tout le monde, la prio­rité absolue de Djokovic est de battre le record de Nadal. Novak est, bien sûr, le prin­cipal favori du tournoi à venir, mais pas aussi clai­re­ment que par le passé. Daniil Medvedev est dans le match, mais pour moi, il est le troi­sième favori après Nadal et Djokovic. »