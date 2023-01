Invité à s’ex­primer sur la quali­fi­ca­tion de Novak Djokovic pour sa 10e finale en carrière à l’Open d’Australie, après une victoire auto­ri­taire face à Tommy Paul ce vendredi, Boris Becker, consul­tant pour Eurosport, a insisté sur le fait que l’on devait tous profiter de ce moment d’his­toire avec que le Serbe ne range ses raquettes au placard.

« Je ne sais pas si un joueur de tennis pourra à nouveau réaliser quelque chose comme ça. Nous regar­dons l’his­toire du tennis en direct et nous prenons tous cela pour acquis, ‘Le Djoker va le faire’… Non, les gars, ce n’est pas normal ! Novak vieillit aussi. Il a main­te­nant 35 ans. On pouvait aussi remar­quer sur le court qu’il repre­nait son souffle un peu plus que d’ha­bi­tude. Profitons‐en tant que nous pouvons le voir car à un moment donné, ce sera fini. »