Boris Becker, alarmé par Sinner : « Avec Jannik, je ne sais pas si c’est un problème physique ou mental »

Par Baptiste Mulatier

S’il s’est imposé en quatre sets face à l’Américain Eliot Spizzirri (85e mondial) au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Jannik Sinner est pour­tant passé tout proche de la correc­tion­nelle ce samedi sur la Rod Laver Arena. 

Perclus de crampes dans la troi­sième manche, il venait d’être breaké lorsque le proto­cole chaleur a été déclenché, et la partie inter­rompue le temps que le toit soit déployé. 

Sextuple lauréat en Grand Chelem et consul­tant pour Eurosport, Boris Becker a exprimé ses doutes sur la condi­tion physique du double tenant du titre et actuel numéro 2 mondial. 

« Il faut boire beau­coup et s’as­surer de rester à l’ombre. Mais c’est aussi une ques­tion de condi­tion physique. Le match me rappelle celui d’il y a un an contre Rune au quatrième tour, où c’était exac­te­ment la même chose. Avec Jannik, je ne sais pas si c’est un problème physique ou mental, car au début du troi­sième set, il était encore en bonne forme, mais bien sûr, il faisait une chaleur infer­nale », a souligné l’Allemand. 

Jannik Sinner a désor­mais deux jours pour récu­pérer avant de retrouver son compa­triote Luciano Darderi en huitièmes de finale lundi. 

Publié le samedi 24 janvier 2026 à 13:53

