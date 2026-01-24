S’il s’est imposé en quatre sets face à l’Américain Eliot Spizzirri (85e mondial) au troisième tour de l’Open d’Australie, Jannik Sinner est pourtant passé tout proche de la correctionnelle ce samedi sur la Rod Laver Arena.
Perclus de crampes dans la troisième manche, il venait d’être breaké lorsque le protocole chaleur a été déclenché, et la partie interrompue le temps que le toit soit déployé.
Sextuple lauréat en Grand Chelem et consultant pour Eurosport, Boris Becker a exprimé ses doutes sur la condition physique du double tenant du titre et actuel numéro 2 mondial.
« Il faut boire beaucoup et s’assurer de rester à l’ombre. Mais c’est aussi une question de condition physique. Le match me rappelle celui d’il y a un an contre Rune au quatrième tour, où c’était exactement la même chose. Avec Jannik, je ne sais pas si c’est un problème physique ou mental, car au début du troisième set, il était encore en bonne forme, mais bien sûr, il faisait une chaleur infernale », a souligné l’Allemand.
Jannik Sinner a désormais deux jours pour récupérer avant de retrouver son compatriote Luciano Darderi en huitièmes de finale lundi.
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 13:53