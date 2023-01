Rafael Nadal a répété plusieurs fois qu’il en avait assez de parler de sa future retraite. Il veut conti­nuer de se battre malgré les bles­sures. Pourtant, les diffé­rents avis des consul­tants n’in­citent pas à l’op­ti­misme depuis la défaite du Majorquin au 2e tour de l’Open d’Australie contre Mackenzie McDonald.

Marion Bartoli pense que l’homme aux 22 titres du Grand Chelem arrê­tera après Roland‐Garros tandis qu’Alex Corretja s’in­quiète pour la compé­ti­ti­vité de son compa­triote dans les Majeurs. Au micro d’Eurosport, Boris Becker a lui aussi été l’au­teur d’une décla­ra­tion forte à ce sujet.

« Alors que nous parlons du chan­ge­ment de géné­ra­tion depuis long­temps, Nadal est arrivé l’année dernière et a gagné non seule­ment à Melbourne mais aussi à Paris. La ques­tion était : Va‐t‐il jouer jusqu’à 40 ans ? Je ne le pense pas. Mercredi, c’était déjà le premier pas vers sa retraite. Une bles­sure comme celle‐là est diffi­cile, et à cet âge, il faut encore plus de temps pour retrouver la forme. J’espère et je prie pour qu’il se réta­blisse rapi­de­ment et que nous le rever­rons frais et dispos à Paris au plus tard, mais je pense que ses jours sont comptés. »

Rafa, blessée à la hanche, sera absent pour une durée de 6 à 8 semaines.