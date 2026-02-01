AccueilOpen d'AustralieBoris Becker : "Alcaraz a le monde du tennis à ses pieds....
Open d'Australie

Boris Becker : « Alcaraz a le monde du tennis à ses pieds. Novak Djokovic a joué un premier set sensa­tionnel. Mais plus le match avan­çait, plus on sentait que Carlos prenait confiance »

Consultant pour TNT Sports depuis le début de l’Open d’Australie, Boris Becker n’a pas tari d’éloges sur Carlos Alcaraz après sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie.

Pour l’an­cien cham­pion alle­mand, l’Espagnol a parfai­te­ment réussi à inverser la situa­tion après la perte du premier set et les assauts du Serbe. 

« Exceptionnel. Un immense respect, une perfor­mance vrai­ment impres­sion­nante de la part d’Alcaraz. Cela ne semblait pas être le cas au début, car Djokovic a joué un premier set sensa­tionnel. Plus le match avan­çait, plus on avait l’im­pres­sion qu’Alcaraz se sentait à l’aise. Les longs échanges à la fin, lors­qu’il a tenu tête à son adver­saire, m’ont clai­re­ment fait comprendre que le temps de Novak était compté ce jour‐là. Alcaraz a le monde du tennis à ses pieds. C’est un joueur très sympa­thique. La demi‐finale contre Alexander Zverev a été très disputée, mais aujourd’hui (dimanche), il a tout simple­ment été exceptionnel. »

