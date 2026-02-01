Consultant pour TNT Sports depuis le début de l’Open d’Australie, Boris Becker n’a pas tari d’éloges sur Carlos Alcaraz après sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie.
Pour l’ancien champion allemand, l’Espagnol a parfaitement réussi à inverser la situation après la perte du premier set et les assauts du Serbe.
« Exceptionnel. Un immense respect, une performance vraiment impressionnante de la part d’Alcaraz. Cela ne semblait pas être le cas au début, car Djokovic a joué un premier set sensationnel. Plus le match avançait, plus on avait l’impression qu’Alcaraz se sentait à l’aise. Les longs échanges à la fin, lorsqu’il a tenu tête à son adversaire, m’ont clairement fait comprendre que le temps de Novak était compté ce jour‐là. Alcaraz a le monde du tennis à ses pieds. C’est un joueur très sympathique. La demi‐finale contre Alexander Zverev a été très disputée, mais aujourd’hui (dimanche), il a tout simplement été exceptionnel. »
Publié le dimanche 1 février 2026 à 19:16