Boris Becker, ancien coach de Novak Djokovic, a donné une inter­view à la Gazzetta dello Sport, dans laquelle il a donné son avis détaillé sur le choc à venir entre Sinner et son ancien protégé.

Selon l’Allemand, cette partie sera très intense, et la chaleur pour­rait avoir une grande impor­tance, alors les deux joueurs devront aborder le match avec précaution.

« Entre Jannik et Novak, c’est celui qui le voudra le plus qui gagnera. Ce sera un match d’échecs à grande vitesse. Il y aura des échanges très longs et intenses. Il pour­rait faire très chaud et celui qui saura faire bon usage des chan­ge­ments de côté fera des diffé­rences égale­ment. Nole est très doué pour ça, Sinner est encore un inconnu de ce point de vue. »