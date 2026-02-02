Après avoir rendu un bel hommage à Carlos Alcaraz suite à sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Boris Becker a cette fois tenu à mettre en lumière la prestation exceptionnelle du Serbe, qui a réussi à totalement dominer le futur vainqueur dans le premier set.
Et comme le rappelle très bien le plus jeune vainqueur de l’histoire à Wimbledon, Nole s’inscrit parmi les plus grandes légendes du sport.
« Novak Djokovic est un modèle pour tous les athlètes du monde entier, qu’il s’agisse de LeBron James ou de Tom Brady. Sa façon d’aborder le sport, sa façon de se battre. Carlos Alcaraz a 16 ans de moins et est donc plus proche des enfants de Novak que de lui‐même. Le fait qu’il continue à performer à ce niveau mondial est légendaire. Carlos est un jeune joueur exceptionnel. Il a tout pour lui, y compris l’intelligence nécessaire pour s’imposer dans ce match. Il a d’abord accepté que Djokovic était le joueur le plus puissant. Puis il a changé de tactique au fur et à mesure que le match avançait. Je ne connais aucun joueur qui se déplace mieux que lui. Mais il a toujours le sourire aux lèvres, ce qui le rend très sympathique et explique sa grande popularité. »
Publié le lundi 2 février 2026 à 14:04