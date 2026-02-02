Après avoir rendu un bel hommage à Carlos Alcaraz suite à sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Boris Becker a cette fois tenu à mettre en lumière la pres­ta­tion excep­tion­nelle du Serbe, qui a réussi à tota­le­ment dominer le futur vain­queur dans le premier set.

Et comme le rappelle très bien le plus jeune vain­queur de l’his­toire à Wimbledon, Nole s’ins­crit parmi les plus grandes légendes du sport.

« Novak Djokovic est un modèle pour tous les athlètes du monde entier, qu’il s’agisse de LeBron James ou de Tom Brady. Sa façon d’aborder le sport, sa façon de se battre. Carlos Alcaraz a 16 ans de moins et est donc plus proche des enfants de Novak que de lui‐même. Le fait qu’il continue à performer à ce niveau mondial est légen­daire. Carlos est un jeune joueur excep­tionnel. Il a tout pour lui, y compris l’in­tel­li­gence néces­saire pour s’im­poser dans ce match. Il a d’abord accepté que Djokovic était le joueur le plus puis­sant. Puis il a changé de tactique au fur et à mesure que le match avan­çait. Je ne connais aucun joueur qui se déplace mieux que lui. Mais il a toujours le sourire aux lèvres, ce qui le rend très sympa­thique et explique sa grande popularité. »