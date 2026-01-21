La tenue de Naomi Osaka lors de son entrée sur la Rod Laver Arena, pour le premier tour de l’Open d’Australie, continue de faire énormément parler dans le monde du tennis et même au‐delà.
Et alors que la Japonaise a aussi reçu certaines critiques, notamment de la part d’observateurs, l’ancien numéro 1 mondial Boris Becker a partagé ses interrogations sur la stratégie de Naomi Osaka, qui le laisse visiblement perplexe.
« Il s’agit bien sûr d’images destinées aux médias. La façon dont elle est entrée sur le court est déjà emblématique. Aucun autre joueur n’a osé porter une telle tenue, mais elle l’a fait. Mais il y a aussi une contradiction : d’un côté, elle ne veut pas subir trop de pression, elle ne veut pas être autant sous les feux des projecteurs et dans les médias, et de l’autre, elle arrive sur le court central dans une tenue comme celle‐là. Bien sûr, cela la remet sous les feux des projecteurs. Je tiens à souligner qu’elle avait également besoin d’une pause mentale il y a quelques années. Pour moi, il est généralement important que l’accent soit mis ici sur le sport », a déclaré la légende allemande dans des propos tenus sur TNT Sports et relayés par Tennis365.
A noter qu’en conférence de presse après sa qualification pour le troisième tour de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a notamment défendu la quadruple lauréate en Grand Chelem.
Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 17:07