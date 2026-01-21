AccueilOpen d'AustralieBoris Becker ne comprend pas Naomi Osaka : "Elle arrive sur le...
Boris Becker ne comprend pas Naomi Osaka : « Elle arrive sur le court central dans une tenue comme celle‐là alors qu’elle affirme ne pas vouloir subir trop de pres­sion et ne pas être sous le feu des projec­teurs. C’est contradictoire »

La tenue de Naomi Osaka lors de son entrée sur la Rod Laver Arena, pour le premier tour de l’Open d’Australie, continue de faire énor­mé­ment parler dans le monde du tennis et même au‐delà. 

Et alors que la Japonaise a aussi reçu certaines critiques, notam­ment de la part d’ob­ser­va­teurs, l’an­cien numéro 1 mondial Boris Becker a partagé ses inter­ro­ga­tions sur la stra­tégie de Naomi Osaka, qui le laisse visi­ble­ment perplexe. 

« Il s’agit bien sûr d’images desti­nées aux médias. La façon dont elle est entrée sur le court est déjà emblé­ma­tique. Aucun autre joueur n’a osé porter une telle tenue, mais elle l’a fait. Mais il y a aussi une contra­dic­tion : d’un côté, elle ne veut pas subir trop de pres­sion, elle ne veut pas être autant sous les feux des projec­teurs et dans les médias, et de l’autre, elle arrive sur le court central dans une tenue comme celle‐là. Bien sûr, cela la remet sous les feux des projec­teurs. Je tiens à souli­gner qu’elle avait égale­ment besoin d’une pause mentale il y a quelques années. Pour moi, il est géné­ra­le­ment impor­tant que l’ac­cent soit mis ici sur le sport », a déclaré la légende alle­mande dans des propos tenus sur TNT Sports et relayés par Tennis365.

A noter qu’en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a notam­ment défendu la quadruple lauréate en Grand Chelem

