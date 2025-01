Si lors de son inter­ven­tion sur Eurosport, Boris Becker n’a pas voulu enfoncer Alexander Zverev suite à sa défaite en finale de l’Open d’Australie face à Jannik Sinner en expli­quant qu’il fallait conti­nuer à y croire, il s’est montré plus réaliste lors d’un podcast enre­gis­trée avec sa compa­triote et ex‐9e mondiale, Andrea Petkovic.

Pour lui, la finale était déjà « perdue » dès que Zverev est entré sur le court.

« Quand Zverev est entré sur le court avec les épaules légè­re­ment affais­sées et la tête basse, je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu’. Il est tendu, il est nerveux, il n’est pas dans le bon état d’es­prit. Ça va être diffi­cile. Puis Jannik Sinner est entré sur le terrain et il était comme un rayon de soleil. Concentré, le torse bombé, la tête haute. Dans une finale comme celle‐ci, il est bien sûr ques­tion de stra­tégie, de coups droits et de contrôle de la balle. Mais avant tout, c’est une ques­tion d’état d’es­prit et de menta­lité. Et pour moi, c’est ce qui a fait la grande diffé­rence entre Sinner et Zverev. »