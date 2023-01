Observateur attentif de l’évo­lu­tion de Novak Djokovic depuis qu’il a arrêté de l’en­traîner en 2016, Boris Becker, consul­tant pour Eurosport Allemagne durant toute la quin­zaine austra­lienne, s’est exprimé sur les énormes progrès réalisés par son ancien poulain au service.

« Au début de sa carrière, le service était une faiblesse dans son jeu, mais il a compris au fil des ans que le service était impor­tant, et il a travaillé pour l’amé­liorer – et main­te­nant c’est une force. Aujourd’hui (mercredi face à Rublev, ndlr), c’est aussi ce qui a fait la diffé­rence. Non seule­ment la puis­sance du service, mais aussi les nombreux points gratuits qui en ont résulté. Il a frappé 14 aces. On ne voyait pas ça chez Djokovic avant. En plus de cela, il a réussi 80 % des points lorsque le premier service est rentré – ce sont des chiffres fantas­tiques, que seuls les meilleurs joueurs de service du monde possèdent. »