Après s’être montré assez sévère avec Novak Djokovic, son ancien poulain, Boris Becker a tenu à recti­fier le tir lors d’un passage sur une émis­sion de la BBC. Il a ensuite tenté d’ana­lyser la prépa­ra­tion du numéro 1 mondial et sans surprise, l’Allemand a estimé qu’elle était loin d’être idéale.

« Djokovic doit être encore sous le choc après ces six derniers jours. C’est un jeune homme remar­quable, son esprit est incroyable. Il est allé s’en­traîner lundi à minuit, il est comme ça. C’est quel­qu’un de diffé­rent. Il voit le monde avec une autre paire d’yeux. Vous pouvez ne pas être d’ac­cord avec tout ce qu’il fait, mais vous devez le respecter. Et mani­fes­te­ment, sa prépa­ra­tion est plus que mauvaise. Je ne pense pas qu’il ait déjà été dans une posi­tion aussi mauvaise la semaine précé­dant un Grand Chelem, mais c’est comme ça. Je suis sûr qu’il y aura quelques huées et sifflets, mais il est habitué à cela. Il a toujours été un combat­tant de rue qui a dû se battre pour gagner la confiance du public, et c’était assez fasci­nant lors de la finale de l’US Open de l’année dernière quand il l’a fina­le­ment soutenu. Le public sera diffi­cile avec lui, mais à chaque match qu’il enta­mera, il gagnera la foule et elle l’en­cou­ra­gera à nouveau. Mais il va avoir une première semaine difficile. »